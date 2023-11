Prima pagina Corriere dello Sport: “Tostissima”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 6 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della 'tostissima' Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri vincono, 0-1, in casa della Fiorentina di Vincenzo Italiano con un gol di Fabio Miretti e rimangono in scia dell'Inter, a soli 2 punti di distacco. Sedici punti nelle ultime sei giornate per la 'Vecchia Signora', che nell'arco di queste gare non ha mai incassato gol.