Prima pagina Corriere dello Sport sul Napoli: “Imprendibili”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 6 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della vittoria del Napoli a Bergamo contro l'Atalanta. Gli azzurri, definiti 'imprendibili', vanno in fuga e fanno festa. Il Milan, secondo in classifica, è a -6. Oggi sono previste due partite imperanti per la classifica: alle 18 c'è il derby Roma-Lazio, alle 20:45 Juventus-Inter. Chi la spunterà?