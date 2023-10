Prima pagina Corriere dello Sport: “Ranieri: ‘Io sono ancora qua’”

I capitolini, intanto, hanno vinto 4-0 allo stadio 'Olimpico' contro il Servette in Europa League. A segno Romelu Lukaku, Andrea Belotti (doppietta) e Lorenzo Pellegrini, uscito però subito per infortunio. Vittoria importante, nella medesima competizione, per l'Atalanta, che ha espugnato (1-2) l'Alvalade, casa dello Sporting Lisbona.

Reti di Giorgio Scalvini e Matteo Ruggeri. In Conference League, pareggio (2-2) in rimonta per la Fiorentina di Vincenzo Italiano contro il Ferencváros di Dejan Stanković: il gol di Jonathan Ikoné al 93' ha fatto esplodere il 'Franchi'.

Mentre per il derby di Torino contro i granata la Juventus può sorridere per il recupero di Federico Chiesa, a Napoli è ancora polemica intorno al nome di Victor Osimhen. In commercio, infatti, un bambolotto con le sue fattezze non autorizzato: il club campano pensa alla denuncia.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 6 ottobre 2023

