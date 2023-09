Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi per la stella”

La squadra dell'allenatore piacentino è partita fortissimo: gol e magie di Lautaro Martínez , inserimento rapido di Marcus Thuram , difesa imbattuta nei primi 270' . Spazio, poi, alle dichiarazioni importanti rilasciate ieri da Tiago Pinto , general manager della Roma , in conferenza stampa: ha fatto il punto su tutto, dalle prestazioni dei giallorossi sul campo alle scelte compiute dal club nell'ultimo mercato estivo.

Sabato 9 settembre , alle ore 20:45 , l' Italia di Luciano Spalletti debutterà nel Gruppo C di qualificazione agli Europei 2024 sfidando la Macedonia del Nord all'Arena Toše Proeski di Skopje. Per l'occasione, Ciro Immobile e Giacomo Raspadori si giocheranno la maglia da titolare nel ruolo di centravanti azzurro.

