Prima pagina Corriere dello Sport: “Tutti su Gnonto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 6 giugno 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 6 giugno 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Wilfried Gnonto, classe 2003, attaccante italiano in forza allo Zurigo lanciato nella Nazionale maggiore da Roberto Mancini durante Italia-Germania di Nations League.

Prodotto del settore giovanile dell'Inter, è sotto contratto fino al 2023 con il club elvetico. Potrebbe, dunque, tornare in Serie A in questa finestra estiva di calciomercato: lo cercano Fiorentina, Sassuolo e Monza. Attenzione, però, ai tanti club della Bundesliga tedesca che vogliono mettere le mani sul talento azzurro.

Colpo della Roma, che ha messo sotto contratto per un anno Nemanja Matić, regista serbo ex Chelsea e Manchester United fortemente voluto dal tecnico giallorosso, José Mourinho. Un altro ex United dovrebbe presto sbarcare (nuovamente) nel nostro campionato.

Già oggi, infatti, potrebbe chiudersi la trattativa per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Finito il sogno dell'Ucraina: perde in Galles e non si qualifica per i Mondiali in Qatar. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 6 giugno 2022