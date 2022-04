Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Napoli su Zaniolo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 6 aprile 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 6 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, rivela l'interesse del Napoli per Nicolò Zaniolo in vista della sessione estiva di calciomercato. Potrebbe, dunque, essere l'attaccante della Roma, sotto contratto fino al 30 giugno 2024, l'erede di Lorenzo Insigne sotto il Vesuvio.