Prima pagina Corriere dello Sport: Kvara assente? Tanto c’è Osi

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 5 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando di Atalanta-Napoli, partita valida per la 13^ giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18. Assente per infortunio Khvicha Kvaratskhelia. Juventus-Inter di domani è una gara importante per le sorti delle due squadre, con Massimiliano Allegri che potrebbe scavalcare in classifica Simone Inzaghi. Intanto Jose Mourinho è pronto a rinnovare fino al 2025 con la Roma.