Prima pagina Corriere dello Sport: “La dote di Paulo”

Non basta, quindi, alla Juventus vincere in casa dell'Udinese con un gol di Federico Chiesa nella ripresa: per i bianconeri (eventuali squalifiche UEFA permettendo) sarà soltanto Conference League nella prossima stagione. Festa tricolore, a Napoli, dopo il 2-0 alla Sampdoria firmato da Victor Osimhen e Giovanni 'Cholito' Simeone': l'ultima giornata di Luciano Spalletti come allenatore di una squadra che, di fatto, ha ammazzato il campionato.