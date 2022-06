Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia-Germania 1-1, il risveglio”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 5 giugno 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, domenica 5 giugno 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il risveglio degli Azzurri di Roberto Mancini nella prima gara del Gruppo C di Nations League. Al 'Dall'Ara' di Bologna, Italia-Germania finisce 1-1: che impatto per Wilfried Gnonto, classe 2003 dello Zurigo, in campo nella ripresa e subito assist-man per Lorenzo Pellegrini!

Intanto, è polemica aperta tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Lazio per la 'fuga da Coverciano' di Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni. Arrivati in ritiro in forma, sono entrambi andati via per il riacutizzarsi di imprecisati acciacchi. In alto, sotto la testata, si parla di calciomercato.

La Roma è in trattativa con il Milan per la cessione di Nicolò Zaniolo e pensa già al futuro: con i ricavi della sua vendita, José Mourinho vuole tre giocatori. In casa Inter, invece, polemica dei tifosi contro la proprietà: non vogliono che parta Alessandro Bastoni, per il quale c'è la possibilità Tottenham. Dovesse partire, al suo posto arriverebbe Marcos Senesi (Feyenoord). Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 5 giugno 2022