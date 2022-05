Prima pagina Corriere dello Sport: “Roma, Italia”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 5 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 5 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Roma-Leicester. La semifinale di ritorno della Conference League è in programma questa sera, alle ore 21:00, allo stadio 'Olimpico'. José Mourinho, tecnico dei giallorossi, suona la carica: vuole che i 70mila spettatori presenti stasera giochi, letteralmente, insieme ai capitolini per sospingerli verso la finale.

Si parla, poi, di Real Madrid-Manchester City, semifinale di ritorno di Champions League terminata 3-1 per i 'Blancos' dopo i tempi supplementari. Una doppietta di Rodrygo (90' e 91') ed un rigore di Karim Benzema nell'extra-time spediscono la squadra di Carlo Ancelotti in finale a Parigi contro il Liverpool di Jürgen Klopp. Mentre, nella volata Scudetto per la Serie A, l'Inter di Simone Inzaghi medita di lanciare titolare Joaquín 'Tucu' Correa al fianco di Lautaro Martínez, un obiettivo nerazzurro per il calciomercato estivo rischia di sfumare.

C'è l'offerta, infatti, del Borussia Dortmund per Paulo Dybala, che dal prossimo 1° luglio sarà svincolato. Oggi pomeriggio si disputerà Salernitana-Venezia, recupero di campionato, con i granata che hanno un grosso match ball per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Infine, venduta all'asta per 8,8 milioni di euro la maglia indossata da Diego Armando Maradona il giorno della 'Mano de Dios'. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 5 maggio 2022

