Prima pagina Corriere dello Sport: “All’ultimo respiro”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 5 aprile 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, martedì 5 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, spiega come sia tornata in discussione la corsa Scudetto dopo il pareggio, 0-0, ieri sera a 'San Siro' tra Milan e Bologna. Napoli e Inter, infatti, sono più vicine alla squadra rossonera di Stefano Pioli ed è tutto aperto. Probabilmente lo sarà fino all'ultimo respiro, fino all'ultima giornata di Serie A.

In alto, sotto la testata, si parla del calciomercato del Napoli. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha fissato in 120 milioni di euro il prezzo minimo per prendere in esame una cessione di Victor Osimhen, corteggiato, in Premier League, da Manchester United ed Arsenal.

In casa Inter, invece, il Presidente Steven Zhang ha deciso di andare avanti con Simone Inzaghi: presto arriverà il rinnovo del contratto. Spazio anche alla Champions League, che torna stasera, alle ore 21:00, con Benfica-Liverpool e Manchester City-Atlético Madrid.

Le due squadre inglesi, poi, si affronteranno anche domenica pomeriggio in campionato. Infine, Gianni Infantino, Presidente della FIFA, spinge per avere il tempo effettivo nel calcio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 5 aprile 2022

