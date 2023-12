Prima pagina Corriere dello Sport: “I nuovi mostri”

Il nuovo + 2 sulla Juventus siglato dalle prodezze di Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella e dall'acuto di Marcus Thuram . Il club di Aurelio De Laurentiis , però, non ci sta e si ribella. Due errori dell'arbitro della partita, Davide Massa , prima sul gol che porta al vantaggio interista, poi su un mancato rigore per un netto fallo di Francesco Acerbi su Victor Osimhen .

Salto Champions per la Roma di José Mourinho, che vince in rimonta, 1-2, al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Sotto per un gol di Matheus Henrique, i giallorossi ribaltano la gara con Paulo Dybala dal dischetto e con il tiro di Rasmus Kristensen deviato in rete da un difensore della squadra di casa.