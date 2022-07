Prima pagina Corriere dello Sport: “Fattore Pogba”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 4 luglio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan, calciomercato e altro

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 4 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Paul Pogba. Il centrocampista francese, classe 1993, si sta allenando da solo negli Stati Uniti d'America con l'obiettivo di farsi trovare pronto dalla sua nuova squadra. Sarà, come noto, la Juventus, che aveva salutato nel 2016. Il 'Polpo' vuole riaprire la sua collezione di Scudetti.

Sì di Alessio Romagnoli alla Lazio: gran colpo per la difesa di Maurizio Sarri, che aspetta anche Mario Gila dalle giovanili del Real Madrid. Il Napoli pensa a come irrobustire il centrocampo: offerta di 7 milioni di euro per Mattias Svanberg del Bologna.

Spazio, poi, alla Roma. Ieri è tornato nella Capitale il tecnico José Mourinho, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ha parlato, invece, in esclusiva al quotidiano romano Bruno Conti: per l'ex attaccante giallorosso, questo sarà l'anno di Lorenzo Pellegrini. Infine, pronostico al campionato: l'Inter è in fuga. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 4 luglio 2022