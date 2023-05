Prima pagina Corriere dello Sport: “Orgia Champions”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 4 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre con la Serie A. Orgia Champions. Si accende la corsa all'Europa: Sarri a + 6 su Pioli, Mou e Gaspetini. Risveglio Lazio, Vlahovic spinge la Juve, Milan e Roma frenano. E l'Inter ne fa 6 al Verona con Super Lautaro. Che incorci nel weekend: Leao-Immobile, Dybala-Lukaku e Allegri a casa dell'Atalanta. In alto. Countdown a Napoli sembra Capodanno. Per lo scudetto basta un punto a Udine. Spalletti con tutti i titolari per l'appuntamento con la storia. Maradona pieno con i maxischermi, milioni davanti alla tv. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).