Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi, c’è poco da stare Allegri”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 4 aprile 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 4 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di oggi del Corriere dello Sport apre con la Coppa Italia. Inzaghi, c'è poco da stare Allegri. A Torino semifinale d'andata tra la Juve e l'Inter. Coppa Italia, stasera Max può decidere il futuro di Simone. Più in basso il Napoli. Spalletti sveglia il Napoli. Confronto di mezz'ora dopo il crollo col Milan. Tifosi e DeLa, la notte dei contrasti. Nel ritaglio a destra. Il capo della Uefa Ceferin lancia altre accuse: "La Juve ha sbagliato". Ritaglio basso. Mou-Dybala, destini legati. Il presidente e l'agente del giocatore in tribuna a Roma. Empoli ci pensa Caputo. Sanabria salva il Toro. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).