Prima pagina Corriere dello Sport: “Ha detto Inter”

Ai bianconeri non è bastato aver giocato molto meglio degli ospiti ed aver centrato un palo ed una traversa per portare via punti. Per il tecnico Massimiliano Allegri, la sua squadra sarà in corsa per lo Scudetto nella prossima stagione. Orgoglioso, invece, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi per la prova dei suoi ragazzi.