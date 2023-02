Prima pagina Corriere dello Sport: “Meglio del Napoli di Maradona”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 4 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Gian Piero Gasperini , allenatore dell' Atalanta , sul Napoli capolista della Serie A . Secondo lui, è meglio della squadra di Diego Armando Maradona a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Si parla, poi, del caso Nicolò Zaniolo alla Roma. Inserito in lista UEFA dai giallorossi, si è dispensato dagli allenamenti a Trigoria inviando un certificato medico al club. Sarà in malattia per 30 giorni. Mentre, nella Capitale, l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, è stato dal Giudice cercando un'intesa con la separazione dall'ormai ex moglie Ilary Blasi, la città di Milano si prepara per il derby di domani tra Inter e Milan.