Prima pagina Corriere dello Sport: “Il grande giorno”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del campionato di Serie A. Dopo quasi due mesi, infatti, complice la sosta per i Mondiali in Qatar, si torna a giocare anche in Italia. Il primo big match in programma è Inter-Napoli: in caso di successo ospite, sarebbero 14 punti di distacco con i nerazzurri. Che, a quel punto, andrebbero fuori dalla lotta per il titolo.