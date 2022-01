Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, Morata via solo per Suárez”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 4 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, martedì 4 gennaio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. I bianconeri non vorrebbero far andare Álvaro Morata al Barcellona. Un solo nome farebbe capitolare le resistenze della 'Vecchia Signora', quello di Luís Suárez. Che, scontento dell'Atlético Madrid, starebbe pensando ad un'esperienza nella Major League Soccer statunitense.

In alto, sotto la testata, si parla dell'Inter. I nerazzurri vogliono prendere, subito, Gonzalo Villar dalla Roma, magari nell'ambito di uno scambio con Matías Vecino. Per l'estate, invece, corteggiano Gleison Bremer del Torino: è lui, per Simone Inzaghi, l'erede dell'olandese Stefan de Vrij.

Chiusura con due interviste: una a Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, che parla dell'addio di Lorenzo Insigne ai partenopei. L'altra è di Dušan Vlahović, attaccante della Fiorentina, che vuole portare i viola in Europa al termine di questa stagione. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 4 gennaio 2022