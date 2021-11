Prima pagina Corriere dello Sport: “Dybala alla Platini”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 3 novembre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 3 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Paulo Dybala , autore di una doppietta in Juventus-Zenit 4-2 di Champions League . Raggiunto Michel Platini tra i cannonieri juventini di sempre, la 'Joya' gli ha dedicato l'esultanza della seconda rete.

Domani in campo per Europa League e Conference League: Ciro Immobile ha la febbre, è in dubbio per Marsiglia-Lazio. La Roma è chiamata al riscatto all'Olimpico contro il Bodø/Glimt. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).