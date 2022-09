Prima pagina Corriere dello Sport: “Senza respiro”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 3 settembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 3 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando del derby Milan-Inter, mettendo il punto sulla storica maratona di partite che parte oggi e arriva fino alla sosta del Mondiale. Fiorentina-Juventus inaugura il tour de force di 17 partite in 71 giorni. Questa sera Lazio-Napoli. In base, invece, focus sulle multe comminate dalla Uefa a Milan, Inter, Juventus e Roma.