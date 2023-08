Prima pagina Corriere dello Sport: “Da vera Juve”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 3 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle manovre della Juventus in questo mercato estivo. Il nuovo responsabile dell'area tecnica, Cristiano Giuntoli, blocca Álvaro Morata, ex bianconero oggi all'Atlético Madrid, per mettere fretta al Chelsea nell'operazione di scambio tra Dušan Vlahović e Romelu Lukaku.