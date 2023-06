Prima pagina Corriere dello Sport: “Attacco a Mou”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 3 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de Il Corriere dello Sport, in edicola oggi, apre con la Roma. Attacco a Mou. Via all'indagine sui comportamenti e le frasi di José dopo Siviglia-Roma. Spalletti e DeLa, l'abbraccio finale. I premi della lega calcio. Dominio Kvara è il re della Serie A. La Fiorentina è già pronta per Praga che tris!. Si chiude con il calciomercato del Milan. Gundogan il regalo per Pioli. Ecco la prima pagina de Il Corriere dello Sport.