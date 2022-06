Prima pagina Corriere dello Sport – Inter, Lukaku: tratto io

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 3 giugno 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 3 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre in prima pagina con il tentativo dell'Inter per riportare a 'casa' Romelu Lukaku. I nerazzurri attendono sviluppi, con il belga che chiederà il trasferimento in prestito gratuito perché scontento al Chelsea. Sulla destra la tentazione Premier League per Rafael Leao, che spaventa il Milan.