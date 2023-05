Prima pagina Corriere dello Sport: “Video Napoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 3 maggio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 3 maggio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti, sempre più vicino a conquistare il terzo Scudetto della sua storia. Potrebbe arrivare domani sul campo dell'Udinese, ma in realtà già stasera, qualora la Lazio - seconda in classifica - non battesse il Sassuolo allo stadio 'Olimpico'.

In campo oggi la gran parte della 33^ giornata di campionato. In Juventus-Lecce, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri spera nella vena di Ángel Di María. Al 'Bentegodi', teatro di Verona-Inter, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi rilancia Edin Džeko, che è alla ricerca del gol perduto. Importante anche la sfida tra Monza e Roma in Brianza, mentre sul club giallorosso si percepisce aria di un ennesimo cambio di proprietà.

All'estero, invece, importante novità su Lionel Messi: andrà via dal PSG in estate. La 'Pulce' si è recato in Arabia Saudita, il club non ha gradito e lo ha sospeso lasciandolo senza stipendio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 3 maggio 2023