Prima pagina Corriere dello Sport: “Di Canio: ‘Dzeko-Lautaro i migliori'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 3 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Paolo Di Canio , talent di 'Sky Sport', che esalta la coppia-gol dell' Inter , quella composta da Edin Džeko e Lautaro Martínez , a suo avviso la più forte dell'intera Serie A .

Chiaro riferimento alla cessione di Vlahović ai bianconeri. Mentre, in casa Roma, il tecnico José Mourinho vuole blindare Nicolò Zaniolo con un ruolo sempre più centrale nelle sue tattiche di gioco, alla Lazio la squadra fa quadrato andando a cena insieme. Il tutto mentre i tifosi contestano il club per il mercato di gennaio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).