Prima pagina Corriere dello Sport: “La Signora insiste”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 2 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Seire A con la vittoria nel recupero della Juventus sul Monza. In alto oggi il sorteggio di Euro2024 con l'Italia che rischia. Milan, Maldini a gamba tesa. Pioli: "Io non sono solo". In 4o milan per Immobile. Calcio scommesse, tremano Serie B e C. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.