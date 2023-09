Prima pagina Corriere dello Sport: “Leao meravigliao”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 2 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Rafael Leão, attaccante del Milan di Stefano Pioli, autore di un gol meraviglioso in occasione del successo esterno (1-2) dei rossoneri sul campo della Roma di José Mourinho in uno dei due anticipi di campionato del venerdì.