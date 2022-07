Prima pagina Corriere dello Sport: “Berardi e Zaniolo, duello Milan-Juve”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 2 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il duello tra Milan e Juventus per assicurarsi Domenico Berardi (Sassuolo) e Nicolò Zaniolo (Roma). Il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, ha chiamato i colleghi Giovanni Carnevali e Tiago Pinto per i due attaccanti; i bianconeri, invece, per il romanista stanno valutando una proposta di prestito con obbligo di riscatto.