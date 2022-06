Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia, non ci siamo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 2 giugno 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Negli spareggi, invece, per i Mondiali in Qatar, l'Ucraina passa per 3-1 in Scozia ed ora si giocherà la qualificazione in Galles. In alto, sotto la testata, due temi di calciomercato. La Juventus aspetta Paul Pogba, che, ieri, si è congedato in via ufficiale dal Manchester United.