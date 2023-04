Prima pagina Corriere dello Sport: “Arieccola”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 2 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con la Serie A. Campionato subito bollente. E stasera il Napoli affronta il Milan. Arieccola! La Juve stende il Verona: gol di Kean, - 6 dal terzo posto. Moise firma l'1-0. Allegri prenota la Championa nonostante il -15. L'Inter sprofonda: 10 KO. Fiorentina da urlo. Terza sconfitta di fila per i nerazzurri, decide Bonaventura. Inzaghi sotto esame. In alto. Jannik si esalta a Miami: finale con Medvedv. FantaSinner. Negli occhi abbiamo ancora il trionfo su Alcaraz. In basso. Serra, ci risiamo. In B fa infuriare un altro tecinco. Primo podio di Marini. Festa in casa Rossi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).