Prima pagina Corriere dello Sport: “Derby e Scudetto, tutto subito”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 1° marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Inter , il derby di questa sera, ore 21:00 , a 'San Siro', valido per le semifinali di andata di Coppa Italia . Ma anche, contemporaneamente, della febbre Scudetto che c'è in casa Napoli e della grande attesa del match di domenica sera, ore 20:45 , al 'Diego Armando Maradona' proprio contro il Milan . Un duello al vertice che potrà dire tanto sulle ambizioni di titolo delle due squadre. Andrea Carnevale , ex attaccante azzurro, punta sugli uomini di Luciano Spalletti per la vittoria finale.

Ieri, intanto, l'Atalanta ha battuto 4-0 in casa la Sampdoria nel 'Monday Night' della 27^ giornata di Serie A: a segno anche il russo Aleksey Miranchuk. Per via del conflitto in Ucraina, CIO, FIFA e UEFA bandiscono la Russia e tutte le squadre russe dalle loro competizioni. Roman Abramović, proprietario dimissionario del Chelsea, scelto come mediatore per la pace tra le due nazioni. Chiusura con l'intervista esclusiva a Krzysztof Piątek in vista di Fiorentina-Juventus di domani in Coppa Italia e con il rinnovo di Gianluigi Buffon con il Parma fino al 30 giugno 2024. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).