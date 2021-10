Prima pagina Corriere dello Sport: formula Allegri

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 3 ottobre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 3 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria di misura della Juventus nel derby contro il Torino. La 'formula Allegri' colpisce ancora, terza vittoria di fila in campionato per i bianconeri.