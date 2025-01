Prima pagina Corriere dello Sport: Milan tra Cagliari e Rashford

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 11 gennaio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 11 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il derby di Torino. Juventus sotto pressione e in emergenza. Spaventus. In alto il mercato: Kvara-PSG, si chiude. Frattesi, Roma calda. Lazio in dieci, pari amaro. Conceicao solo il Milan: "Il Cagliari prima di Rashford". Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.