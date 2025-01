La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 3 gennaio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 3 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Supercoppa italiana. Lezione Inter all'Atalanta: 2-0 con Dumfries e vola in finale. Oggi Juventus-Milan, Conceicao all'esame Thiago Motta. Poi tanto mercato: Pellegrini-Napoli? Lazio divisa tra Frattesi e Casadei. La Roma ci prova per Frattesi. Per Biraghi c'è il Bologna. Il saluto ad Agroppi. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.