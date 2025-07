Prima l’amichevole Perth Glory-Milan, poi il rientro in Italia della squadra

Oggi alle 12:20 italiane l'amichevole Perth Glory-Milan. Dopodiché, come riporta La Gazzetta dello Sport, il rientro in Italia dei rossoneri

Oggi il Milan è impegnato nella terza amichevole della tournée tra Asia e Oceania. Alle 12:20 l'appuntamento al HBF Park di Perth contro i padroni di casa del Perth Glory. Al termine della partita - secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport - i rossoneri sosteranno in hotel per qualche ora prima di mettersi in viaggio per Milano. La squadra farà scalo a Dubai e l'arrivo a Malpensa è previsto per la tarda serata di domani, 1 agosto.