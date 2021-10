Premier League – Newcastle, tecnico cercasi: piacciono Conte e Fonseca

Il Newcastle, acquistato nei giorni scorsi da un ricco fondo saudita, vuole esonerare Steve Bruce. Nel mirino Antonio Conte e Paulo Fonseca

Il Newcastle United , club recentemente acquistato da un fondo saudita che fa capo al principe Bin Salman , vuole cambiare il proprio manager. La squadra, infatti, occupa attualmente il penultimo posto in Premier League , con soli 3 punti conquistati in 7 partite ed ancora nessuna vittoria all'attivo.

L'attuale condottiero, Steve Bruce , rischia dunque di saltare a breve. Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, le 'Magpies' avrebbero intenzione di cominciare a pensare subito in grande, a partire dalla panchina. D'altronde, i nuovi proprietari del club bianconero hanno già fatto sapere di poter spendere, nelle prossime sessioni di calciomercato , ben 250 milioni di euro senza dover rendere conto al Fair Play Finanziario UEFA .

Pertanto, per la panchina, i due candidati top sarebbero Antonio Conte, che ha già allenato in Premier League, dirigendo il Chelsea per due stagioni, e Paulo Fonseca, negli ultimi due campionati in Serie A alla Roma. Mercato, Maldini punta un top player azzurro per la difesa! Le ultime >>>