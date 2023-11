Premier League, Manchester City e Chelsea rischiano la retrocessione

La penalizzazione di dieci punti inflitta dalla Premier potrebbe costare la retrocessione all’Everton ma lo espone a cause da centinaia di milioni già preannunciate da Leeds, Leicester e Burnley . Così apre il pezzo de 'Il Corriere dello Sport' sui problemi monetari e del Profit and Sustainability Rules dei club di Premier League.

Manchester City e Chelsea a rischio retrocessione

Anche Chelsea e Manchester City, si legge, temono la scure della Premier nei procedimenti in corso a loro carico. Il City è sotto investigazione per oltre 100 potenziali violazioni delle PSR (Profit and Sustainability Rules) il Chelsea per presunti pagamenti irregolari di Abramović nel periodo 2012-2019. Se il caso-Everton costituirà un precedente, le conseguenze per i blues e i citizens potrebbero essere gravissime, fino ad arrivare alla retrocessione.