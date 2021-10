Porto-Milan, Kjaer tornerà al centro della retroguardia rossonera

Simon Kjaer tornerà titolare domani sera per Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B di Champions League. Il punto

Al 'do Dragão', dunque, nella gara di domani sera alle ore 21:00 , ci sarà il danese a far coppia al centro della difesa con Fikayo Tomori . Il capitano Alessio Romagnoli , pertanto, si accomoderà nuovamente in panchina.

Kjaer, in questa stagione, ha disputato finora 4 partite su 8 in Serie A, saltando le sfide contro Lazio e Verona per turnover e quelle contro Venezia e Spezia per un problema muscolare. In Champions, ha giocato ad 'Anfield' contro il Liverpool per poi saltare, per il medesimo guaio fisico, la partita di 'San Siro' contro l'Atlético Madrid.