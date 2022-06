Pioli, terza qualificazione in Champions League della sua carriera

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Stefano Pioli si sia qualificato in Champions League per tre volte nella sua carriera di allenatore. Nel 2015 vi approdò con la Lazio, arrivando terzo in classifica in Serie A. Quella squadra, però, non riuscì ad arrivare ai gironi della manifestazione, eliminata nei playoff dal Bayer Leverkusen nel doppio confronto.