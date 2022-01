Pioli, un derby per nemico: numeri negativi per il tecnico del Milan

Stefano Pioli, tecnico del Milan, vive una vera e propria 'maledizione da derby'. Dopo quella contro la Juventus, altra partita delicata ora

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Stefano Pioli, tecnico del Milan, poiché non ha una grande tradizione nei derby. E proprio un derby, quello importantissimo di Milano, è in programma sabato 5 febbraio, alle ore 18:00, a 'San Siro' alla ripresa del campionato di Serie A.

Pioli ha vinto, infatti, appena un derby sugli undici disputati da allenatore: 17 ottobre 2020, Inter-Milan 1-2 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Quella stracittadina era stata la rivincita di Pioli sul primo derby meneghino sulla panchina del Diavolo, perso 2-4 il 9 febbraio 2020 dopo essere stato avanti di due reti grazie ad Ante Rebic ed allo stesso Ibra.

Le due sconfitte successive per Pioli, in un derby tra Inter e Milan, risalgono entrambe al 2021. Prima quella del 26 gennaio, partita persa 1-2 con Zlatan in gol ma poi espulso e rimonta nerazzurra completata dalla punizione di Christian Eriksen ai tempi supplementari. Quindi, lo 0-3 del 21 febbraio, dove fu devastante Romelu Lukaku.

Il derby d'andata è terminato 1-1, quello caratterizzato dal gol su rigore dell'ex Hakan Çalhanoğlu. Ma non va dimenticato come Pioli abbia vissuto la stracittadina meneghina anche sulla panchina dell'Inter. Finì due volte 2-2, prima il 20 novembre 2016, quando, al suo esordio in nerazzurro, trovò il pari al 92' grazie ad una rete di Ivan Perišić.

Poi, il 15 aprile 2017, incassò, al contrario, la rete del pareggio rossonero al 97' da Cristián Zapata. Pioli, in carriera, ha allenato anche la Lazio: in quattro derby della Capitale contro la Roma, un pareggio e tre sconfitte. La tendenza andrebbe un po' invertita nel prossimo match, mister. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>

