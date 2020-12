Pioli, conferma decisiva per un Milan da record | Serie A News

Milan, Pioli sta ottenendo grandi risultati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli è il protagonista dell’approfondimento del quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Questo perché il suo Milan, saldamente primo in classifica in Serie A, non è più considerabile un ‘caso’, bensì una solida realtà del campionato italiano.

Sin dal post-lockdown, nello scorso mese di giugno, i rossoneri avevano preso a volare. In questa stagione, però, hanno totalizzato 23 punti sui 27 disponibili nelle prime 9 giornate della Serie A 2020-2021. Il Milan di Pioli ha messo dietro Inter e Sassuolo di 5 lunghezze, nonché Juventus, Roma e Napoli di 6. Più staccate, 9 punti addirittura, Atalanta e Lazio.

Negli scontri diretti stagionali, poi, il Milan di Pioli ha battuto l’Inter (2-1) e il Napoli (3-1). Nel mezzo, pareggiato, con tanta sfortuna, contro la Roma (3-3). Una squadra quasi perfetta. Da quel Lecce-Milan del 22 giugno scorso, 16 vittorie e 5 pareggi in Serie A, un pareggio in Coppa Italia, poi 5 vittorie, un pareggio ed una sconfitta in Europa League.

Se, poi, allarghiamo il raggio a tutto l’anno solare 2020, troviamo il seguente ruolino di marcia per il Milan di Pioli: 41 gare giocate, 92 punti totalizzati, per la media di 2,24 per partita. Impressionante, soprattutto se si considera che, prima della pausa forzata della stagione scorsa a causa del coronavirus, i rossoneri viaggiavano a 1,83 punti per gara, diventati 2,41 dopo la ripresa.

Il Milan di Pioli continua a segnare (70 gol in 29 partite post-lockdown) ed a subire relativamente poco (29 gol incassati nelle medesime gare). Il primato attuale, insomma, è frutto di un’evoluzione del progetto tecnico-sportivo che porta una data precisa, secondo il quotidiano torinese. Si parla del 21 luglio 2020, giorno di Sassuolo-Milan 1-2.

Quella sera, infatti, i vertici del Diavolo decisero di abbandonare l’idea della rivoluzione di Ralf Rangnick per abbracciare, definitivamente, il progetto del Milan di Pioli, rinnovando persino per altri due anni il contratto al tecnico emiliano. Con la conferma di Pioli, da sempre definito “il normalizzatore“, sulla panchina rossonera, nuovi, pieni poteri a Paolo Maldini e Frederic Massara nell’area tecnica.

E, giova ricordarlo, enorme soddisfazione di Zlatan Ibrahimović che, a quel punto, ha deciso di prolungare la propria avventura nel Diavolo anziché salutare tutti per far ritorno in patria e chiudere la carriera con l’Hammarby. Anche quando Ibra è mancato, però, il Milan di Pioli ha continuato a vincere, convincere e segnare. Segno che, a Milanello, qualcosa è radicalmente cambiato, da dentro, dall’interno.

Ora il gruppo è solido, cementato, rema verso un unico obiettivo. E si affida, concretamente, alle salde mani di Pioli, suo timoniere.