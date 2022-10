Pioli candidato all’Ambrogino d’Oro. Sala: “Un grandissimo allenatore”

Il prossimo 7 dicembre verrà assegnato, in varie categorie, l'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza per la città di Milano, per l'anno 2022. Tra i candidati, come vi abbiamo detto già ieri, figurano anche Stefano Pioli, allenatore del Milan e la Curva Sud Milano, cuore del tifo organizzato rossonero.