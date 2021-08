Pellegri vuole l’Italia: tra l’idolo Ibrahimovic e l’amore per Vicky Mihajlovic

Pietro Pellegri ha già la testa verso il Milan. Sono tante le ragioni per ritornare in Italia: dall'idolo Zlatan Ibrahimovic all'amore per Vicky

Renato Panno

Come sottolinea l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' Pietro Pellegri non vede l'ora di arrivare al Milan. C'è però bisogno di un altro po' di pazienza. Mancano soltanto le firme, con il club rossonero che aspetta la mail di risposta del Monaco all'offerta presentata. Di mezzo c'è però anche la trasferta di domani contro la Sampdoria che, presumibilmente, farà slittare la conclusione dell'affare a martedì. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro: resta da definire la percentuale sulla futura rivendita.

Le condizioni sono decisamente favorevoli per un ragazzo che ha bruciato le tappe e che è stato pagato 21 milioni di euro nel 2018, a soli 17 anni. Prima di emigrare in Francia la Juventus aveva messo sul piatto 18 milioni di euro, mentre l'Inter addirittura 30. Gli infortuni hanno praticamente annullato la sua graduale ascesa, ma il Milan è sicuro di poterlo nuovamente valorizzare. Pellegri potrà allenarsi accanto all'idolo di sempre Zlatan Ibrahimovic e non vede l'ora di conoscerlo. I due sono divisi da 20 anni esatti; ma in questa miscela generazionale rientrerà anche Olivier Giroud, l'altro totem dell'attacco rossonero. L'idea è quella di alleggerire Pellegri dalle responsabilità che lo hanno oppresso finora. Solo in questo modo potrà crescere con tranquillità e, si augura il Milan, esplodere definitivamente.

In questa sua estrema voglia di ritornare in Italia ci sono anche degli affari di cuore. Pellegri, infatti, è fidanzato con Vicky Mihajlovic, figlia di Sinisa, nota anche per le sue attività di influencer e per aver scritto un libro sul padre. Insomma tutte le strade portano alla buona conclusione dell'affare per il bene del Milan e del calcio italiano, che potrebbe ritrovare uno dei suoi talenti più brillanti degli ultimi anni.