Partita del Cuore: stasera in campo Maldini, Dida e Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Partita del Cuore, questa sera, allo stadio ‘Bentegodi‘ di Verona. All’evento, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, parteciperanno anche Paolo Maldini (direttore tecnico rossonero), Nelson Dida (preparatore dei portieri) e Stefano Pioli (allenatore della Prima Squadra).

Una larga fetta di Milan, dunque, in campo per l'evento benefico in cui si sfideranno quattro squadre, capitanate da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. Diretta della Partita del Cuore con Maldini, Dida e Pioli su 'RaiUno' dalle ore 21:25.