Parma-Milan, D’Aversa: “Partita compromessa nel primo tempo”

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato della sconfitta contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport': "Nel primo tempo siamo stati troppo sottotono, serve un'altra combattività. Sicuramente nel secondo tempo, anche quando eravamo in parità numerica abbiamo fatto meglio, poi più che altro non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità e concretizzare. Ma la partita l'abbiamo compromessa nel primo tempo al cospetto di una squadra forte ma che veniva da una prestazione deludente contro la Sampdoria. Potevamo metterli in difficoltà, non meritavamo la sconfitta".