Parma, allarme infortuni: contro il Milan ben otto indisponibili / News

Parma in emergenza per il match contro il Milan, valido per la 30^ giornata di Serie A. Assenti ben otto calciatori per Roberto D'Aversa

Renato Panno

Giorno di vigilia di Parma-Milan, match valido per la 30^ giornata di Serie A. I gialloblù, secondo quanto riferito da 'Tuttosport', sono alle prese con una pesante emergenza infortuni. Contro i rossoneri mancheranno diversi giocatori importanti: Cyprien ha una lesione agli adduttori, Mihaila e Osorio sono alle prese con dei problemi muscolari, mentre Brunetta, Inglese, Karamoh e Sohm si sono allenati a parte. Solo terapie, invece, per Iacoponi. Ma i problemi principali si concentrano sul reparto offensivo, dove Gervinho e Man sono gli unici esterni d'attacco e Pellé e Cornelius le sole punte centrali. Intanto il Milan ha deciso il futuro di Stefano Pioli: le ultime