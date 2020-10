Paqueta: “Nessuna vendetta contro il Milan. Ora rivoglio il mio calcio”

Milan, le dichiarazioni di Paqueta dalla Francia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lucas Paqueta, classe 1997, ha chiuso quest'estate la sua esperienza al Milan. Il centrocampista brasiliano, infatti, si è trasferito in Francia, per indossare la maglia dell'Olympique Lione, in cambio di 20 milioni di euro. Ieri, parlando ai microfoni del popolare quotidiano sportivo transalpino 'L'Équipe', Paqueta è tornato sul suo trasferimento e sul perché non è riuscito ad imporsi in Italia con i rossoneri. "Non c'è desiderio di vendetta e sono persino grato per questo trasferimento – ha detto Paqueta, le cui dichiarazioni sono state riprese da 'Tuttosport' in edicola questa mattina -. Nonostante possa essere stato doloroso. Ora rivoglio il mio buon calcio, quello brasiliano, quello felice. Qui sento l'energia giusta per farlo".