Pallone d’Oro 2021 – Da Donnarumma a Jorginho e Messi: ecco il favorito

Chi vincerà il Pallone d'Oro 2021? Donnarumma, Jorginho e Messi sono i tre candidati principali, ma il Corriere della Sera non ha dubbi

La stagione 2020/2021 è giunta al termine e si inizia a pensare a chi potrebbe vincere il Pallone d'Oro 2021 . I candidati principali sembrerebbero essere Gianluigi Donnarumma, Jorginho e Lionel Messi . Se per l'argentino è ormai una prassi comune quella di trovarsi sul podio per questo ambito premio, la presenza dei due italiani rende orgoglioso il popolo azzurro. Ma chi è il vero favorito?

Tutti noi facciamo il tifo per i due azzurri, ma dobbiamo tenere i piedi per terra: quando competi con un giocatore del calibro di Messi, non parti mai favorito.