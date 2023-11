Pagelle Milan-PSG, i voti di Gazzetta: show di Rafa Leao

Calabria : "Faccia a faccia con Mbappé: lo perde una volta ma se la gioca alla grande. Che bravo con la palla: lucido, non la perde, lancia Pulisic e libera Musah in area". Voto 7 .

Theo Hernández : "Comincia pigro, in ritardo sulla traversa di Dembélé, poi sale, prende il giallo di Ugarte, mette una gran palla al terzo piano di casa Giroud e quasi fa gol". Voto 6,5 .

Musah: "Musacell, nuova marca di pile: sprinta, risprinta, non esaurisce mai la carica. C’è solo un problema: non fa gol a porta aperta. Ammonito, salta il Borussia". Voto 7. Dall'84' Krunić: "Dentro nel finale per reggere dietro: fatto". Senza voto.